Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Perpanjang Kontrak di Timnas Indonesia hingga 2027, Dikonfirmasi Erick Thohir!

Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak di Timnas Indonesia hingga 2027. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong resmi memperpanjang kontrak di Timnas Indonesia hingga 2027. Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

“Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027, saya dan coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerja sama,” kata Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

(Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak di Timnas Indonesia hingga 2027. (Foto: Instagram/@erickthohir)

Sekadar diketahui, kontrak Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Erick Thohir mengatakan, kontrak Pelatih asal Korea Selatan itu akan diperpanjang hingga 2027 jika mencapai dua hal.

Pertama, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Kedua, Timnas Indonesia U-23 lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Luar biasanya, meski dihadapkan dengan target besar, Shin Tae-yong sanggup merealisasikannya. Alhasil, Shin Tae-yong pun mendapatkan kontrak baru dari PSSI.

Meski begitu, Pelatih 53 tahun ini tak bisa bersantai. Dini hari nanti pukul 00.30 WIB, ia akan memimpin Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.