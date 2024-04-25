Media Korea Selatan Kaget Lihat Shin Tae-yong Masih Bisa Tertawa Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23: Kok Bisa?

MEDIA Korea Selatan, Xports News, kaget melihat Shin Tae-yong masih bisa tertawa di sesi latihan terakhir Timnas Indonesia U-23 jelang melawan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Xports News melihat suasana latihan Timnas Indonesia U-23 terlihat cair meskipun bakal dihadapkan dengan Timnas Korea Selatan U-23 yang merupakan calon kuat Juara Piala Asia U-23 2024.

“Di sesi latihan kali ini, perhatian tertuju kepada Shin Tae-yong. Ia menyaksikan pergerakan pemain dan beberapa kali bercanda dengan mereka. Candaan yang dilakukan Shin Tae-yong dengan Marselino Ferdinan juga mengundang gelak tawa di sesi latihan Timnas Indonesia U-23,” kata Xports News yang memantau langsung sesi latihan Timnas Indonesia U-23.

Xport News juga memantau betul gelandang Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan. Dalam pandangan mereka, kehadiran Marselino Ferdinan membuat cair sesi latihan skuad Garuda Muda.

“Kehadiran Marselino Ferdinan membuat mood latihan Timnas Indonesia U-23 meningkat. Para Pemain memang berlatih serius, namun mereka masih bisa tersenyum,” lanjut Xports News.

Sekarang harapannya, para Pemain Timnas Indonesia U-23 tampil rileks. Masuk ke lapangan dalam kondisi rileks bakal membantu para personel skuad Garuda Muda mengeluarkan performa terbaik.