Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Korea Selatan Kaget Lihat Shin Tae-yong Masih Bisa Tertawa Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23: Kok Bisa?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |08:55 WIB
Media Korea Selatan Kaget Lihat Shin Tae-yong Masih Bisa Tertawa Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23: Kok Bisa?
Media Korea Selatan heran Shin Tae-yong masih bisa tertawa jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Korea Selatan, Xports News, kaget melihat Shin Tae-yong masih bisa tertawa di sesi latihan terakhir Timnas Indonesia U-23 jelang melawan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Xports News melihat suasana latihan Timnas Indonesia U-23 terlihat cair meskipun bakal dihadapkan dengan Timnas Korea Selatan U-23 yang merupakan calon kuat Juara Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto AFC)

(Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto AFC)

“Di sesi latihan kali ini, perhatian tertuju kepada Shin Tae-yong. Ia menyaksikan pergerakan pemain dan beberapa kali bercanda dengan mereka. Candaan yang dilakukan Shin Tae-yong dengan Marselino Ferdinan juga mengundang gelak tawa di sesi latihan Timnas Indonesia U-23,” kata Xports News yang memantau langsung sesi latihan Timnas Indonesia U-23.

Xport News juga memantau betul gelandang Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan. Dalam pandangan mereka, kehadiran Marselino Ferdinan membuat cair sesi latihan skuad Garuda Muda.

“Kehadiran Marselino Ferdinan membuat mood latihan Timnas Indonesia U-23 meningkat. Para Pemain memang berlatih serius, namun mereka masih bisa tersenyum,” lanjut Xports News.

Sekarang harapannya, para Pemain Timnas Indonesia U-23 tampil rileks. Masuk ke lapangan dalam kondisi rileks bakal membantu para personel skuad Garuda Muda mengeluarkan performa terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/03/11/1640031/10-skandal-terbesar-dalam-sepak-bola-gol-tangan-tuhan-hingga-gigitan-suarez-qup.jpg
10 Skandal Terbesar dalam Sepak Bola: Gol Tangan Tuhan hingga Gigitan Suarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/timnas_indonesia_u_22.jpg
PSSI All Out Dukung Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement