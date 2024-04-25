Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |08:23 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim saling berhadapan di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 kontra Timnas Korea Selatan U-23 akan digelar pada Jumat (26/4/2024) pukul 00.30 WIB. Laga berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar.

Jelang laga tersebut, kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho meminta rekan-rekannya untuk menjaga fokus masing-masing. Penggawa Persija Jakarta itu mengakui Timnas Korea Selatan U-23 bukan lawan yang mudah untuk dihadapi.

Seperti diketahui, skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23- melaju ke perempatfinal dengan status juara Grup B. Mereka berhasil mengalahkan Jepang U-23 di laga pamungkas fase grup.

"Kami tahu Korea Selatan tim yang bagus. Akan tetapi, kami fokus pada tim sendiri," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers, Rabu (24/4/2024).

"Kami akan melakukan pertemuan untuk melihat kelemahan mereka dan siap untuk pertandingan," ujarnya lagi.

