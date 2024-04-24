Nathan Tjoe-A-On Kembali Tampil di Piala Asia U-23 2024, Rizky Ridho Ungkap Tanggapan Pemain Timnas Indonesia U-23

DOHA – Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Rizky Ridho menyebut para pemain Garuda Muda menyambut baik kembalinya Nathan Tjoe-A-On ke Piala Asia U-23 2024. Bahkan Rizky Ridho menyebut pemain sudah menyambut Nathan dengan senyuman dalam sebuah percakapan di whatspapp grup.

Ya, Nathan dipastikan bergabung lagi dengan skuad Timnas Indonesia U-23 setelah sempat pulang ke klubnya, SC Heerenveen. Namun, kini klub asal Belanda itu telah memberikan lampu hijau bagi Nathan untuk kembali bermain di Piala Asia U-23 2024 dan kabar tersebut disambut baik oleh rekan setimnya di Timnas Indonesia U-23.

Hal itu diungkapkan oleh bek Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Ridho mengatakan, para penggawa Timnas Indonesia U-23 tidak sabar menyambut kedatangan pemain berusia 22 tahun itu.

“Tentunya semua senang atas kabar dari Nathan,” ujar Ridho dalam konferensi pers pra-pertandingan, Rabu (24/4/2024).

“Dia (Nathan) kirim pesan di grup ‘see you tomorrow’ dan teman-teman menjawab dengan senyum tentunya itu bagus untuk kita,” sambungnya.

Sebelumnya, Nathan sudah pulang ke klubnya SC Heerenveen karena hanya mendapatkan izin membela Timnas Indonesia U-23 selama fase grup saja. Namun, berkat permintaan penggemar dan lobi dari PSSI, Nathan pun dipersilakan untuk kembali membela Garuda Muda di perempatfinal.