Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Wapres Ma'ruf Amin Yakin Garuda Muda Bisa Menang jika Main Cantik

BANDUNG – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma’ruf Amin percaya diri Timnas Indonesia U-23 bisa menang atas Korea Selatan (Korsel) U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Ia menilai Garuda Muda bisa mewujudkan kemenangan itu jika mampu bermain cantik seperti saat mengalahkan Yordania 4-1.

Ya, Timnas Indonesia U-23 memang bermain cantik saat mengalahkan Yordania 4-1 di laga pmungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Permainan manis itu diharapkan Maruf bisa terjadi lag kala pasukan Shin Tae-yong berjumpa Korea Selatan U-23.

“Ketika menghadapi Korea walaupun rangkingnya 23 (ranking FIFA Timnas Korea Selatan senior), saya kira kita punya potensi tim nasional kita akan menang kalau kita bermain seperti menghadapi Yordania,” ungkap Wapres Maruf Amin usai menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024).

“Ya ini itu artinya ada harapan karena itu sepanjang semangat itu ada permainan cantik terus dipertahankan, maka sangat besar harapannya bahwa Indonesia akan memenangkan pertandingan dengan Korea Selatan,” tambahnya.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korsel U-23 di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.