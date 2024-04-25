Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Vietnam Prediksi Timnas Indonesia U-23 Dibantai Timnas Korea Selatan U-23: Timnas Vietnam U-23 Juara Piala Asia U-23 2024!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |00:45 WIB
Masyarakat Vietnam Prediksi Timnas Indonesia U-23 Dibantai Timnas Korea Selatan U-23: Timnas Vietnam U-23 Juara Piala Asia U-23 2024!
Masyarakat Vietnam prediksi Timnas Indonesia U-23 bakal dibantai Korea Selatan di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
MASYARAKAT Vietnam memprediksikan Timnas Indonesia U-23 bakal dibantai Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Menariknya, dalam prediksi tersebut Vietnam U-23 keluar sebagai juara usai mengalahkan Uzbekistan U-23 di final.

Prediksi siapa yang menjuarai Piala Asia U-23 2024 mulai marak di media sosial. Seperti yang dilakukan masyarakat Vietnam di media sosial Tiktok, terkhusus akun @vusiuu7.

Dalam prediksi akun @vusiuu7 itu, Timnas Indonesia U-23 terbantai 0-4 oleh Korea Selatan U-23. Memang Garuda Muda tidak terlalu diunggulkan jelang melawan Korea Selatan U-23 dalam babak perempatfinal yang digelar Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Kendati demikian, berkat kemenangan 1-0 atas Australia U-23 dan Yordania 4-1 di Grup A Piala Asia U-23 2024 membuat Timnas Indonesia U-23 layak diperhitungkan. Tak heran Korea Selatan U-23 pun mempersiapkan sebaik mungkin jelang pertandingan melawan pasukan Shin Tae-yong tersebut.

Masyarakat Vietnam prediksi pemenang Piala Asia U-23 2024

Selain memprediksikan Timnas Indonesia U-23 bakal babak belur dihajar Korea Selatan U-23, netizen Vietnam tersebut juga menyebut tim muda Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– bakal menjuarai Piala Asia U-23 2024.

Menariknya perjalanan Vietnam U-23 dari perempatfinal hingga ke final tidak muda karena selalu menang via adu penalti. Seperti saat melawan Irak U-23 di perempatfinal nanti.

Halaman:
1 2
      
