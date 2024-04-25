Tak Anggap Shin Tae-yong sebagai Penghalang, Gelandang Korea Selatan U-23 Ini Pede Bisa Kalahkan Timnas Indonesia U-23

Timnas Korea Selatan U-23 siap hadapi Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/thekfa)

DOHA – Gelandang Timnas Korea Selatan U-23, Paik Sang-hoon memastikan hadirnya Shin Tae-yong di kubu Timnas Indonesia U-23 takkan menghalangi usaha tim muda Taeguk Warriors untuk melaju ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab saat ini para penggawa Korea Selatan U-23 benar-benar fokus mengincar posisi tiga besar demi tiket Olimpiade Paris 2024.

Ya, Timnas Korea Selatan U-23 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat 26 April 2924 mendatang.

Laga tersebut akan diwarnai dengan pertemuan pelatih Shin Tae-yong melawan negaranya sendiri. Shin Tae-yong tentu mengetahui luar-dalam sepakbola Korea Selatan. Hal ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia U-23.

Walau begitu, Paik Sang-hoon menegaskan kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan berpengaruh untuk Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23. Dia hanya berharap timnya mampu menuai hasil positif.

“Kehadiran pelatih Shin Tae-yong tidak akan mempengaruhi permainan kami. Kami hanya akan fokus pada Olimpiade dan membawa hasil yang baik,” kata Paik Sang-hoon dikutip dari Newsis, Kamis (25/4/2024).

Ditambah lagi, Korea Selatan U-23 tengah on fire usai menumbangkan seteru bebuyutan mereka, Jepang U-23 (1-0). Paik mengatakan siap memberikan yang terbaik saat Korea Selatan U-23 menghadapi Indonesia U-23.