Timnas Indonesia U-23 Jumpa Korea Selatan U-23, Shin Tae-yong: Bagi Saya Ini Laga yang Sulit

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong mengakui pertandingan melawan Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024 menjadi laga yang sulit untuknya. Pasalnya Shin Tae-yong mengaku laga nanti menjadi pengalaman pertamanya melawan negara sendiri jelas hal itu tidaklah mudah.

Seperti yang diketahui, pertandingan antara Timnas Indonesia U-23 melawan Korea Selatan akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk bisa melaju ke babak semifinal dan mengamankan satu tempat di Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, di atas kertas Timnas Indonesia U-23 tak diunggulkan untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam laga nanti. Selain menjadi runner-up Grup A, Garuda Muda berstatus tim debutan di Piala Asia U-23 2024.

Di sisi lain, Korea Selatan lebih diunggulkan untuk melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, Korea Selatan sudah tampil sebanyak enam kali dan sempat menjadi juara Piala Asia U-23 pada 2020.

Sementara pertemuan Timnas Indonesia U-23 dengan Korea Selatan menjadi emosional untuk Shin Tae-yong khususnya. Pasalnya, ia harus berhadapan dengan negaranya sendiri di fase knock out.

Shin Tae-yong pun mengaku sulit baginya karena harus berhadapan dengan negaranya sendiri untuk pertama kalinya. Selain itu, ia menjelaskan tak akan merasa sangat sulit jika tidak pernah melatih Korea Selatan.

"Ini pengalaman pertama lawan negara saya sendiri dan sulit bagi saya. Tapi tetap saja, jika saya tidak jadi pelatih Korea mungkin rasanya tidak sesulit ini," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Rabu (24/4/2024).