Hasil Persib Bandung vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Menang Tipis 2-1!

HASIL Persib Bandung vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis, yakni 2-1.

Laga Persib Bandung vs Borneo FC digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (25/4/2024) malam WIB. Gol kemenangan Persib dicetak David Da Silva (21') dan Ciro Alves (71'), sedangkan Borneo FC hanya bisa memperkecil kekalahan melalui Rizky Dwi (90').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Ciro Alves hampir membawa Persib Bandung memimpin pada menit ketiga. Tetapi, seranganya masih bisa dihentikan salah satu pemain bertahan Borneo FC.

Laga belum berjalan 20 menit, Nick Kuipers dan Felipe Cadenazzi harus mendapat kartu kuning. Pasalnya, keduanya dianggap melakukan pelanggaran yang berpotensi mencederai lawannya.

Kemudian, tendangan Ciro Alves nyaris membawa Persib membuka keunggulan. Sayangnya, bola melebar tipis ke sisi kanan gawang Nadeo Argawinata.

Persib akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-21. Gol berawal dari umpan Stefano Beltrame yang kemudian diselesaikan David Da Silva hingga membuat Maung Bandung memimpin pada menit ke-20.

Tertinggal, Borneo FC berusaha menyamakan kedudukan. Pada menit ke-22, peluang emas didapat. Tetapi, usaha Borneo FC masih belum berhasil setelah tendangan Terens Puhiri masih bisa diamankan pertahan Persib Bandung.

Pada menit 31, Stefano Beltrame hampir menggandakan keunggulan Persib Bandung. Tetapi, bola sundulannya masih melambung tinggi.

Di sisa waktu pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Persib pun unggul 1-0 atas Borneo FC.