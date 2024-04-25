Hasil Dewa United vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Gol Telat Alex Martins Ferreira Selamatkan Tangsel Warrior dari Kekalahan

HASIL Dewa United vs Madura United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Tangsel Warrior -julukan Dewa United- terselamatkan dari kekalahan berkat gol telat Alex Martins Ferreira.

Duel Dewa United vs Madura United digelar di Indomilk Arena Stadium, Kamis (25/4/2024) malam WIB. Sempat tertinggal, Dewa United sukses menahan imbang Madura United dengan skor 2-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United langsung memberi ancaman kepada pertahan Madura United pada menit ketujuh. Sayangnya, Jose Elmer Porteira gagal memanfaatkan umpan Egy Maulana Vikri usai bola melebar dari sasaran.

Pada menit ke-19, Madura United mendapatkan keuntungan besar usai Malik Risaldi dilanggar oleh kiper Dewa United, Sonny Ricardo Marciano, di dalam kotak penalti. Namun, Sonny Ricardo Marciano membayar kesalahan dengan menggagalkan tendangan penalti Hugo Gomes Dos Santos Silva pada menit ke-22.

Sementara itu, pada menit ke-30, Francisco Israel Rivera Davalos mencoba untuk membawa Madura United memimpin lewat serangan balik cepat. Namun, Sonny Ricardo Marciano mampu memblok bola dan membuat gawang Dewa United tetap aman.

Umpan Ricky Kambuaya pada menit ke-31 masih belum bisa dimanfaatkan Alex Martins Ferreira menjadi gol, setelah sentuhannya masih bisa dijangkau kiper Madura United, Lucas Henrique Frigeri. Meski sama-sama memiliki peluang, kedua tim harus menutup babak pertama dengan skor 0-0.