HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Borneo FC, Nick Kuipers Mau Pangeran Biru Akhiri Musim di Posisi 2

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |01:09 WIB
Jelang Persib Bandung vs Borneo FC, Nick Kuipers Mau Pangeran Biru Akhiri Musim di Posisi 2
Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers. (Foto: Media Persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers ingin timnya mengakhiri musim reguler Liga 1 2023-2024 dengan menempati posisi kedua. Karena itu, Kuipers bertekad membantu Persib menang atas Borneo FC saat kedua tim berjumpa di pekan 33, pada Kamis (25/4/2024) pukul 19.00 WIB.

Saat ini, Persib bertengger di peringkat kedua pada klasemen Liga 1 2023-2024 dengan mengoleksi 59 poin. Tim berjuluk Pangeran Biru itu terpaut empat poin dengan Bali United yang berada di peringkat tiga.

Sehingga, tiga poin dari laga melawan Borneo FC sudah cukup untuk membuat Persib mengunci posisi kedua di Liga 1 2023-2024.

“Tentu Borneo sudah mengamankan posisi pertama dan jika kami menang maka kami juga akan mengunci posisi kedua. Jadi saya rasa ini jadi tujuan yang ingin kami raih sebelum bermain di babak semifinal,” ujar Nick Kuipers di Graha Persib, Bandung, Kamis (25/4/2024).

Bek asal Belanda ini yakin kedua tim sudah mulai fokus untuk menatap championship series dengan tidak menampilkan permainan yang maksimal secara taktikal atau lainnya di laga nanti. Namun, dia juga yakin pertandingan akan tetap menarik untuk disaksikan.

Nick Kuipers

“Dan kami pada akhirnya tetap ingin meraih kemenangan untuk mendapat perasaan yang bagus dalam menatap laga semifinal. Di pekan lalu kami sudah mendapat perasaan yang bagus, sekarang kami ingin melanjutkannya dan itu hal yang terpenting,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
