Hasil Manchester United vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: Nyaris Kalah, Setan Merah Ngamuk di Akhir Laga hingga Menang 4-2

Bruno Fernandes cetak 2 gol saat membantu Man United menang 4-2 atas Sheffield di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)

MANCHESTER – Manchester United berhasil memetik kemenangan penting atas Sheffield United di laga tunda pekan ke-29 Liga Inggris 2023-2024, pada Kamis (25/4/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Old Trafford, tim berjuluk Setan Merah itu tepatnya menang dengan skor 4-2.

Kemenangan itu jelas sangat berarti untuk pasukan Erik Ten Hag. Sebab sebelumnya Man United tercatat belum pernah merasakan kemenangan di empat laga terakhir mereka di Liga Inggris 2023-2024.

Kini berkat tambahan 3 poin dari kemenangan atas Sheffield, Man United berada di posisi keenam dengan 53 poin. Sementara Sheffield semakin terdampar di dasar klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Meski menang, sejatinya Man United nyaris menutup laga dengan kekalahan. Sebab hingga menit 60, Man United sedang tertinggal 1-2.

Awalnya Sheffield mencetak gol dulu pada menit 35 lewat aksi Jayden Bogle. Lalu Harry Maguire sempat membuat kedudukan menjadi sama kuat lagi di menit 42.

Menariknya, Sheffield kembali memimpin pada menit 50 berkat gol Ben Bereton Diaz. Kondisi tertinggal itu bertahan sampai menit 60 saja,