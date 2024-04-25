Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: Nyaris Kalah, Setan Merah Ngamuk di Akhir Laga hingga Menang 4-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |04:00 WIB
Hasil Manchester United vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: Nyaris Kalah, Setan Merah Ngamuk di Akhir Laga hingga Menang 4-2
Bruno Fernandes cetak 2 gol saat membantu Man United menang 4-2 atas Sheffield di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER Manchester United berhasil memetik kemenangan penting atas Sheffield United di laga tunda pekan ke-29 Liga Inggris 2023-2024, pada Kamis (25/4/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Old Trafford, tim berjuluk Setan Merah itu tepatnya menang dengan skor 4-2.

Kemenangan itu jelas sangat berarti untuk pasukan Erik Ten Hag. Sebab sebelumnya Man United tercatat belum pernah merasakan kemenangan di empat laga terakhir mereka di Liga Inggris 2023-2024.

Kini berkat tambahan 3 poin dari kemenangan atas Sheffield, Man United berada di posisi keenam dengan 53 poin. Sementara Sheffield semakin terdampar di dasar klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Meski menang, sejatinya Man United nyaris menutup laga dengan kekalahan. Sebab hingga menit 60, Man United sedang tertinggal 1-2.

Manchester United vs Sheffield United

Awalnya Sheffield mencetak gol dulu pada menit 35 lewat aksi Jayden Bogle. Lalu Harry Maguire sempat membuat kedudukan menjadi sama kuat lagi di menit 42.

Menariknya, Sheffield kembali memimpin pada menit 50 berkat gol Ben Bereton Diaz. Kondisi tertinggal itu bertahan sampai menit 60 saja,

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639469/ketum-ffi-michael-sianipar-apresiasi-dukungan-pssi-dan-kemenpora-majukan-futsal-indonesia-slb.webp
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora Majukan Futsal Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Bikin Prancis Heboh! Dapat Sorotan Khusus saat Lille Tumbangkan Angers
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement