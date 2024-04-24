Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Hwang Sun-hong Berencana Redam Agresivitas Pasukan Shin Tae-yong

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |22:43 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Hwang Sun-hong Berencana Redam Agresivitas Pasukan Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Hwang Sung-hong. (Foto: Instagram/thekfa)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-23 percaya diri bisa menang atas Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Terlebih pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Hwang Sun-hong maengaku sudah memiliki cara untuk mengalahkan Garuda Muda saat kedua tim berjumpa.

Menurut pemaparan Hwang, ia berencana untuk meredam agresivitas permainan Timnas Indonesia U-23. Ia merasa Taeguk Warriors muda perlu mengontrol permainan demi bisa meraih kemenangan.

Ya, Korea Selatan U-23 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB mendatang.

Menjelang pertandingan itu, Korea Selatan U-23 memiliki catatan manis karena tidak kebobolan sepanjang tiga pertandingan fase grup. Mereka berhasil mengemas tiga kemenangan dengan torehan cleansheet.

Timnas Korea Selatan U-23

Namun, laga mendatang akan menjadi berbeda untuk Taegeuk Warriors. Musabab, Timnas Indonesia U-23 dikenal agresif dan berhasil mencetak lima gol dari tiga laga di Grup A. Pada laga terakhir melawan Yordania U-23, Garuda Muda berhasil menang 4-1.

Hwang menyadari betapa agresifnya Timnas Indonesia U-23 menjelang laga mendatang. Pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan sudah menyiapkan taktik untuk meredam agresivitas Marselino Ferdinan dan kawan-kawan.

