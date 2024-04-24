Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Hwang Sun-hong Berencana Redam Agresivitas Pasukan Shin Tae-yong

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-23 percaya diri bisa menang atas Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Terlebih pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Hwang Sun-hong maengaku sudah memiliki cara untuk mengalahkan Garuda Muda saat kedua tim berjumpa.

Menurut pemaparan Hwang, ia berencana untuk meredam agresivitas permainan Timnas Indonesia U-23. Ia merasa Taeguk Warriors muda perlu mengontrol permainan demi bisa meraih kemenangan.

Ya, Korea Selatan U-23 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB mendatang.

Menjelang pertandingan itu, Korea Selatan U-23 memiliki catatan manis karena tidak kebobolan sepanjang tiga pertandingan fase grup. Mereka berhasil mengemas tiga kemenangan dengan torehan cleansheet.

Namun, laga mendatang akan menjadi berbeda untuk Taegeuk Warriors. Musabab, Timnas Indonesia U-23 dikenal agresif dan berhasil mencetak lima gol dari tiga laga di Grup A. Pada laga terakhir melawan Yordania U-23, Garuda Muda berhasil menang 4-1.

Hwang menyadari betapa agresifnya Timnas Indonesia U-23 menjelang laga mendatang. Pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan sudah menyiapkan taktik untuk meredam agresivitas Marselino Ferdinan dan kawan-kawan.