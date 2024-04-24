Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Berlatih Operan Cepat ala Tiki-Taka Jelang Hadapi Korea Selatan U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:22 WIB
Timnas Indonesia U-23 Berlatih Operan Cepat ala Tiki-Taka Jelang Hadapi Korea Selatan U-23
Timnas Indonesia U-23 berlatih jelang menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Timnas Indonesia U-23 berlatih ala skema ‘tiki-taka’ menjelang berhadapan dengan Timnas Korea Selatan U-23. Hal itu terlihat dalam video bocoran latihan yang diunggah di akun Instagram Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Rabu (24/4/2024).

Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga krusial itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Menjelang pertandingan itu, Timnas Indonesia U-23 terlihat berlatih dengan skema ‘tiki-taka’. Latihan dimulai dengan jogging atau berlari dengan tempo rendah secara bersama-sama dan pemanasan.

Para pemain kemudian diarahkan untuk berlatih operan dengan menggunakan tangan secara cepat. Latihan umpan pendek ini dilanjutkan dengan menggunakan kaki. Pada momen ini, umpan pendek nan cepat yang dilakukan pasukan Shin Tae-yong layaknya skema tiki-taka.

Pratama Arhan dan kolega dengan cepat melakukan umpan pendek secara bergantian. Pada akhir sesi latihan, Shin memberikan pesan motivasi kepada Timnas Indonesia U-23.

