HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Nostalgia Shin Tae-yong dengan Pelatih Timnas Korea Selatan U-23 yang Pernah Sama Sama Menjegal Timnas Indonesia di Piala Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:03 WIB
Kisah Nostalgia Shin Tae-yong dengan Pelatih Timnas Korea Selatan U-23 yang Pernah Sama Sama Menjegal Timnas Indonesia di Piala Asia
Hwang Sun-hong pernah bahu-membahu dengan Shin Tae-yong mempermalukan Timnas Indonesia di Piala Asia (Foto: Reuters/Kim Kyung-hoon)
A
A
A

KISAH nostalgia Shin Tae-yong dengan pelatih Timnas Korea Selatan U-23 yang pernah sama-sama menjegal Timnas Indonesia di Piala Asia menarik untuk diikuti. Keduanya kini akan berjumpa sebagai lawan.

Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin akan bersua dengan pasukan Hwang Sun-hong di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Timnas Korea Selatan U-23

Jelang laga, muncul sebuah memori antara Shin dengan Hwang. Hal itu terjadi puluhan tahun lalu ketika keduanya tampil untuk Timnas Korea Selatan di fase grup Piala Asia 1996.

Saat itu, Timnas Indonesia tampil menghadapi Timnas Korea Selatan di fase grup Piala 1996 yang berlangsung di Uni Emirat Arab (UEA). Di laga itu, Hwang mengemas dua gol untuk membantu Taegeuk Warriors menang 4-2!

Menariknya, Shin baru masuk dari bangku cadangan pada menit ke-33. Ia menggantikan Roh Sang-rae yang ditarik keluar.

Skor akhir pertandingan 4-2 untuk Korea Selatan. Dua gol Timnas Indonesia disarangkan oleh Rony Wabia pada menit ke-58 dan Widodo Cahyono Putro (65’).

Halaman:
1 2
      
