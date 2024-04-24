Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Masa Lalu Shin Tae-yong Pernah Antar Timnas Korea Selatan U-23 Permalukan Timnas Indonesia U-23 dengan Skor Telak 5-0

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:00 WIB
Kisah Masa Lalu Shin Tae-yong Pernah Antar Timnas Korea Selatan U-23 Permalukan Timnas Indonesia U-23 dengan Skor Telak 5-0
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
KISAH masa lalu Shin Tae-yong yang pernah antar Timnas Korea Selatan U-23 permalukan Timnas Indonesia U-23 dengan skor telak 5-0 menarik untuk diulas. Sebab, saat ini, justru dirinya yang membawa kejayaan untuk Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia, baik di level senior maupun U-23, tidak henti-hentinya mencetak sejarah selama diasuh oleh Shin Tae-yong. Terbaru, Timnas Indonesia U-23 mencetak sejarah dengan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Shin Tae-yong

Timnas Indonesia U-23 lolos ke babak 8 besar ini dengan status runner up grup di bawah Qatar. Skuad Garuda Muda meraih 6 poin, hasil dari kalah 0-2 atas Qatar, menang 1-0 atas Australia, dan menang telak 4-1 atas Yordania.

Meski telah mencetak sejarah, perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 belum usai. Selain lolos 8 besar, Rizky Ridho dan kawan-kawan juga memiliki target lain untuk lolos ke babak semifinal dan merebut 1 tiket untuk Olimpiade.

Sayangnya, langkah anak asuh Shin Tae-yong dipastikan tidak akan mudah. Sebab di babak perempatfinal nanti, mereka akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 yang merupakan juara Grup B.

Taeguk Warriors Muda sukses melaju dengan mulus setelah menyapu bersih laga fase grup dengan kemenangan. Salah satunya di matchday terakhir, mereka juga sukses menumbangkan Jepang dengan skor tipis 1-0.

Menghadapi Korea Selatan U-23 akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, ada bumbu-bumbu sentimen mengingat pelatih Timnas Indonesia beserta jajarannya berasal dari Negeri Ginseng tersebut.

Selain itu, sepanjang sejarah Timnas Indonesia U-23, belum pernah sekalipun mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23. Dalam enam kali pertemuan, Garuda Muda selalu menelan kekalahan. Bahkan, salah satunya diakibatkan oleh Shin Tae-yong sendiri saat masih aktif bermain.

