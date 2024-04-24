Timnas Indonesia U-23 Tembus Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Gibran Rakabuming Raka Optimis dengan Kekuatan Garuda Muda

SOLO – Timnas Indonesia U-23 sukses tembus perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mendapati hal ini, Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pun memberi apresiasi kepada Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- hingga optimis dengan kekuatan tim tersebut.

Saat dimintai tanggapan, Gibran mengaku puas dengan performa Rizky Ridho cs. Baginya, komposisi Timnas Indonesia U-23 saat ini sudah sangat baik.

"Bagus, kami selalu di-update oleh pak Ketum PSSI. Pemain-pemain, persiapan. Saya kira untuk komposisi yang sekarang sudah sangat baik," ujar Gibran di Balai Kota Solo, Selasa 23 April 2024.

Anak-anak asuhan Shin Tae-yong sendiri dijadwalkan akan melakoni pertandingan babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 pada Jumat 26 April 2024 dini hari WIB. Mereka akan melawan Korea Selatan U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa.