HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Tembus Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Gibran Rakabuming Raka Optimis dengan Kekuatan Garuda Muda

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:39 WIB
Timnas Indonesia U-23 Tembus Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Gibran Rakabuming Raka Optimis dengan Kekuatan Garuda Muda
Gibran Rakabuming apresiasi Timnas Indonesia U-23. (Foto: MNC Media)
SOLO Timnas Indonesia U-23 sukses tembus perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mendapati hal ini, Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pun memberi apresiasi kepada Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- hingga optimis dengan kekuatan tim tersebut.

Saat dimintai tanggapan, Gibran mengaku puas dengan performa Rizky Ridho cs. Baginya, komposisi Timnas Indonesia U-23 saat ini sudah sangat baik.

Timnas Indonesia U-23

"Bagus, kami selalu di-update oleh pak Ketum PSSI. Pemain-pemain, persiapan. Saya kira untuk komposisi yang sekarang sudah sangat baik," ujar Gibran di Balai Kota Solo, Selasa 23 April 2024.

Anak-anak asuhan Shin Tae-yong sendiri dijadwalkan akan melakoni pertandingan babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 pada Jumat 26 April 2024 dini hari WIB. Mereka akan melawan Korea Selatan U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa.

