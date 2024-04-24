Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ahli Sepakbola Korsel Sebut Shin Tae-yong Jadi Penyebab Terbesar Timnas indonesia U-23 Patut Diwaspadai Para Rivalnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:14 WIB
Ahli Sepakbola Korsel Sebut Shin Tae-yong Jadi Penyebab Terbesar Timnas indonesia U-23 Patut Diwaspadai Para Rivalnya
Shin Tae-yong membuat Timnas Indonesia U-23 wajib diwaspadai para lawannya (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
AHLI sepakbola Korea Selatan menyebut Shin Tae-yong jadi penyebab terbesar Timnas Indonesia U-23 patut diwaspadai para rivalnya. Tangan dingin sang pelatih terbukti mujarab.

Kiprah Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024 menuai pujian. Timnas Indonesia U-23 sukses melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23 untuk pertama kali dengan menyandang status debutan.

Timnas Indonesia U-23

Di fase grup, Indonesia sukses mengalahkan Timnas Australia U-23 1-0 dan Timnas Yordania U-23 4-1. Satu-satunya kekalahan diderita dari Timnas Qatar U-23 dengan skor 1-2, itu pun ada kontroversi.

Indonesia U-23 melaju dengan status runner-up Grup A berbekal enam poin. Mereka akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal yang berlangsung Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Pengamat sepakbola Korea Selatan, Park Moon-seong, menyebut Indonesia sejatinya tak perlu ditakuti oleh Taegeuk Warriors. Rekor pertemuan pun memihak Negeri Ginseng.

Akan tetapi, hadirnya Shin membuat Indonesia U-23 tak bisa lagi diremehkan. Efek kehadiran si Rubah Tanah –julukan sang pelatih- sama seperti Park Hang-seo dahulu di Timnas Vietnam.

