Timnas Indonesia U-23 Hadapi Korea Selatan di Perempatfinal, Ujian Berat Menanti Shin Tae-yong

JAKARTA – Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi ujian berat di babak perempat final Piala Asia U-23 2024, yaitu melawan Korea Selatan pada Jumat (26/4/24). Pertandingan ini menjadi momen spesial bagi pelatih Shin Tae-yong, yang akan berhadapan dengan negara kelahirannya.

Korea Selatan bukan lawan sembarangan. Mereka merupakan salah satu tim terkuat di Asia yang terbukti dengan berhasil mengalahkan Jepang. Timnas U-23 Korea Selatan diperkuat oleh pemain-pemain muda berbakat yang telah mengasah kemampuan di kompetisi domestik dan internasional.

Di sisi lain, Timnas U-23 Indonesia baru saja menorehkan sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya. Skuad Garuda Muda arahan Shin Tae-yong memiliki semangat juang tinggi dan pantang menyerah, seperti yang ditunjukkan dalam perjalanan mereka di babak penyisihan grup.

Bagi Shin Tae-yong, ini menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di hadapan publik Korea Selatan.

Saksikan perempat final Indonesia melawan Korea Selatan pada Jumat, 26 April 2024 secara live streaming di Vision+.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

Anda dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung di platform streaming Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- /30 hari (khusus untuk pelanggan baru).