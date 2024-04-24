Jadwal Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 hingga Vietnam U-23 vs Irak U-23!

JADWAL perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada sederet laga seru, di antaranya Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 hingga Vietnam U-23 vs Irak U-23.

Ya, ajang Piala Asia U-23 2024 kini memasuki babak perempatfinal. Tiket ke babak delapan besar dipastikan menjadi milik Timnas Indonesia U-23, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Irak, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Vietnam.

Timnas Indonesia U-23 sendiri melaju ke babak perempatfinal dengan status runner-up Grup A. Skuad Garuda mengemas 6 poin dari 3 laga yang dijani. Poin itu sendiri didapat usai mengalahkan Australia U-23 dengan skor 1-0 dan juga Yordania U-23 dengan skor telak 4-1.

Dengan begitu, pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi juara Grup B, yakni Timnas Korea Selatan U-23, di babak perempatfinal. Timnas Korea Selatan U-23 tentunya akan jadi lawan tangguh bagi Pratama Arhan cs.

Pasalnya, Korea Selatan U-23 mengukir perjalanan sempurna di fase grup. Mereka menyapu bersih kemenangan di 3 laga Grup B. Teranyar, Korea Selatan U-23 menang 1-0 atas Jepang U-23 di laga terakhir Grup B.

Tak ayal, duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 yang akan tersaji di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB ini bakal berjalan seru dan menarik. Apalagi, pelatih skuad Garuda Muda, yakni Shin Tae-yong, sendiri diketahui berasal dari Korea Selatan.

Selain itu, ada juga duel seru Timnas Qatar U-23 vs Jepang U-23 yang akan tersaji di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, pada Kamis 25 April 2024 pukul 21.00 WIB. Akankah tuan rumah, Qatar, melanjutkan tren tak terkalahkannya di Piala Asia U-23 2024?