Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 hingga Vietnam U-23 vs Irak U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |06:40 WIB
Jadwal Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 hingga Vietnam U-23 vs Irak U-23!
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada sederet laga seru, di antaranya Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 hingga Vietnam U-23 vs Irak U-23.

Ya, ajang Piala Asia U-23 2024 kini memasuki babak perempatfinal. Tiket ke babak delapan besar dipastikan menjadi milik Timnas Indonesia U-23, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Irak, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Vietnam.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 sendiri melaju ke babak perempatfinal dengan status runner-up Grup A. Skuad Garuda mengemas 6 poin dari 3 laga yang dijani. Poin itu sendiri didapat usai mengalahkan Australia U-23 dengan skor 1-0 dan juga Yordania U-23 dengan skor telak 4-1.

Dengan begitu, pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi juara Grup B, yakni Timnas Korea Selatan U-23, di babak perempatfinal. Timnas Korea Selatan U-23 tentunya akan jadi lawan tangguh bagi Pratama Arhan cs.

Pasalnya, Korea Selatan U-23 mengukir perjalanan sempurna di fase grup. Mereka menyapu bersih kemenangan di 3 laga Grup B. Teranyar, Korea Selatan U-23 menang 1-0 atas Jepang U-23 di laga terakhir Grup B.

Tak ayal, duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 yang akan tersaji di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB ini bakal berjalan seru dan menarik. Apalagi, pelatih skuad Garuda Muda, yakni Shin Tae-yong, sendiri diketahui berasal dari Korea Selatan.

Selain itu, ada juga duel seru Timnas Qatar U-23 vs Jepang U-23 yang akan tersaji di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, pada Kamis 25 April 2024 pukul 21.00 WIB. Akankah tuan rumah, Qatar, melanjutkan tren tak terkalahkannya di Piala Asia U-23 2024?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/persib_bandung.jpg
Beckham Absen, Persib Langsung Geber Persiapan jelang Lawan Selangor FC di ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement