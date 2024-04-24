Breaking News: Erick Thohir Pastikan Nathan Tjoe-A-On Dilepas SC Heerenveen untuk Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Sisa Laga Piala Asia U-23 2024!

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Nathan Tjoe-A-On dilepas SC Heerenveen untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Lantas, jika Timnas Indonesia U-23 sanggup mengalahkan Korea Selatan U-23, apakah Nathan Tjoe-A-On bisa main di semifinal atau babak-babak selanjutnya di Piala Asia U-23 2024? Jawabannya iya.

(Nathan Tjoe-A-On siap diandalkan di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

"Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa Piala Asia U-23 2024," kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (24/4/2024).

Erick Thohir pun berterima kasih kepada netizen Indonesia. Setelah Nathan Tjoe-A-On dipastikan pulang ke Belanda pada Senin (22/4/2024), mereka beramai-ramai secara santun meminta agar SC Heerenveen kembali melepas Nathan Tjoe-A-On ke Timnas Indonesia U-23.

“Terima kasih dukungan suporter yg mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen,” kata Erick Thohir.

Tercatat, ini merupakan yang keempat kalinya Erick Thohir melobi klub agar melepas sang Pemain ke Timnas Indonesia U-23. Sebelumnya, ia juga berhasil melobi klub Justin Hubner, Cerezo Osaka, hingga klub-klub Liga 1 2023-2024 agar melepas para Pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia U-23.