Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Erick Thohir Pastikan Nathan Tjoe-A-On Dilepas SC Heerenveen untuk Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Sisa Laga Piala Asia U-23 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |01:11 WIB
Breaking News: Erick Thohir Pastikan Nathan Tjoe-A-On Dilepas SC Heerenveen untuk Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Sisa Laga Piala Asia U-23 2024!
Nathan Tjoe-A-On berada di bandara jelang berangkat ke Qatar. (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Nathan Tjoe-A-On dilepas SC Heerenveen untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Lantas, jika Timnas Indonesia U-23 sanggup mengalahkan Korea Selatan U-23, apakah Nathan Tjoe-A-On bisa main di semifinal atau babak-babak selanjutnya di Piala Asia U-23 2024? Jawabannya iya.

Nathan Tjoe-A-On siap diandalkan di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

(Nathan Tjoe-A-On siap diandalkan di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

"Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa Piala Asia U-23 2024," kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (24/4/2024).

Erick Thohir pun berterima kasih kepada netizen Indonesia. Setelah Nathan Tjoe-A-On dipastikan pulang ke Belanda pada Senin (22/4/2024), mereka beramai-ramai secara santun meminta agar SC Heerenveen kembali melepas Nathan Tjoe-A-On ke Timnas Indonesia U-23.

“Terima kasih dukungan suporter yg mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen,” kata Erick Thohir.

Tercatat, ini merupakan yang keempat kalinya Erick Thohir melobi klub agar melepas sang Pemain ke Timnas Indonesia U-23. Sebelumnya, ia juga berhasil melobi klub Justin Hubner, Cerezo Osaka, hingga klub-klub Liga 1 2023-2024 agar melepas para Pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639415/5-pelatih-termahal-di-liga-inggris-2025-guardiola-kantongi-rp337-miliar-gck.webp
5 Pelatih Termahal di Liga Inggris 2025, Guardiola Kantongi Rp337 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/08/marc_marquez_alex_marquez_2.jpg
Nasihat Emas Marc Marquez Bantu Alex Kunci Runner-up MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement