HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Shin Tae-yong Pastikan Nathan Tjoe-A-On Main di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |00:32 WIB
Breaking News: Shin Tae-yong Pastikan Nathan Tjoe-A-On Main di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23!
Nathan Tjoe-A-On siap turun di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memastikan Nathan Tjoe-A-On main di laga Timnas Indonesia vs Timnas korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kabar ini tentu membahagiakan bagi pencinta sepakbola nasional.

“Jangan khawatir, Nathan pasti datang. Jadi Nathan boleh dinantikan. Saya ingin menyampaikan seperti itu kepada masyarakat,” kata Shin Tae-yong dalam rekaman yang diterima Okezone.

Nathan Tjoe-A-On berada di bandara. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

(Nathan Tjoe-A-On berada di bandara. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

Di saat bersamaan di stories Instagram-nya yang eksklusif, Nathan Tjoe-A-On berada di sebuah bandara. Ditengarai ia berada di Bandara Belanda untuk kembali bergabung bersama skuad Timnas Indonesia U-23 di Qatar.

Sekadar diketahui, Nathan Tjoe-A-On merupakan personel andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Mentas di posisi barunya yakni sebagai gelandang, Nathan Tjoe-A-On bermain militan.

Pemain yang sejatinya berstatus sebagai personel Swansea City ini tak pernah Lelah berlari sepanjang 90 menit pertandingan. Visi permainan yang ditunjukkan pesepakbola 22 tahun ini pun sangat mumpuni.

Berkat bantuan Nathan Tjoe-A-On, Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Setelah kalah 0-2 dari Qatar, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Australia U-23 dan menumbangkan Yordania U-23 (4-1).

