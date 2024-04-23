Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lawan Korea Selatan, Staf Pelatih Shin Tae-yong: 100% Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |20:37 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lawan Korea Selatan, Staf Pelatih Shin Tae-yong: 100% Indonesia!
Jajaran pelatih Timnas Indonesia berfoto bersama Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH kiper Timnas Indonesia U-23, Yoo Jae-hoon, sangat antusias ketika mengetahui bersua Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Walau merupakan warga negara Korea Selatan, ia dengan tegas mendukung penuh Garuda Muda.

Untuk diketahui, Yoo sendiri bukan sosok asing di sepakbola Indonesia. Ia sudah malang melintang di sepak bola Tanah Air dengan pernah membela Persipura Jayapura, Mitra Kukar, hingga Barito Putera.

Yoo Jae-hoon

Sekarang ini, Yoo masuk dalam daftar jajaran tim kepelatihan Timnas Indonesia U-23 yang sedang mentas di Piala Asia U-23 2024. Menariknya, Skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Selatan U-23 di babak perempat final.

Itu artinya, Yoo yang sedang bekerja bersama Shin Tae-yong serta rekan lainnya untuk Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi pemain dari negara asalnya. Eks kiper Persipura Jayapura ini pun sangat antusias dan tak segan untuk mendukung Skuad Garuda Muda kalahkan negara asalnya.

“Akhirnya terjadi. 100 persen untuk Timnas Indonesia (U-23),” tulis Yoo dalam Insta story akun Instagram pribadinya @pace_yoojaehoon, Selasa (23/4/2024).

Ada pun laga Timnas Indonesia U-23 versus Korea Selatan U-23 dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB. Skuad muda Taegeuk Warriors memang lebih diunggulkan ketimbang Skuad Garuda Muda.

Halaman:
1 2
      
