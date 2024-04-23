AFC Beri Pujian Selangit ke Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Tim Debutan tapi Langsung Cetak Sejarah

AFC beri pujian selangit ke Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Berstatus tim debutan, tetapi Garuda Muda langsung cetak sejarah!

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 memastikan diri menemani tuan rumah Qatar untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U-23 2024. Anak asuh Shin Tae-yong lolos ke fase gugur setelah finis sebagai runner up Grup A dengan raihan 6 poin.

Poin tersebut diraih setelah di matchday pertama Indonesia tumbang secara kontroversi dari tuan rumah Timnas Qatar dengan skor 0-2. Kekalahan ini diperburuk dengan Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta yang diganjar kartu merah.

Tanpa dua pemain penting, Timnas Indonesia U-23 bangkit di matchday kedua. Rizky Ridho dan kawan-kawan secara mengejutkan sukses mengalahkan Timnas Australia U-23 dengan skor 1-0. Gol semata wayang ini dicetak oleh Komang teguh di pengujung babak pertama.

Membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket 8 besar, Garuda Muda punya semangat membara untuk menatap laga terakhir. Hasilnya, Timnas Yordania U-23 yang menjadi lawan terakhir di fase grup digasak habis dengan skor 4-1.

Ini merupakan hasil yang luar biasa bagi Timnas Indonesia U-23. Bagaimana tidak, Indonesia adalah debutan di ajang sepakbola terbesar untuk kelompok umur 23 tahun ini. Sejak Piala Asia U-23 pertama kali digelar pada 2013, Merah Putih tidak pernah sekali pun lolos.

Langkah Garuda Muda selalu terhenti di babak kualifikasi. Namun,setelah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final, Indonesia langsung tembus ke perempatfinal. Bahkan Indonesia lolos dari Grup A yang notabene merupakan grup neraka.

Melihat hal tersebut, wajar saja jika konfederasi sepakbola Asia (AFC) memberikan pujian setinggi langit untuk Timnas Indonesia U-23. Melalui unggahan sosial media resminya, AFC menyebut jika Indonesia sukses mengukir sejarah.