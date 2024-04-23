Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tangan Kanan Shin Tae-yong Harap Timnas Indonesia U-23 Jadi Inspirasi Skuad Garuda Nusantara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |18:02 WIB
Tangan Kanan Shin Tae-yong Harap Timnas Indonesia U-23 Jadi Inspirasi Skuad Garuda Nusantara
Jajaran pelatih Timnas Indonesia berfoto bersama Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
TANGAN kanan Shin Tae-yong, Nova Arianto, berharap Timnas Indonesia U-23 jadi inspirasi bagi anak-anak Timnas Indonesia U-16. Garuda Nusantara kini tengah bersiap menatap Piala AFF U-16 2024.

Timnas Indonesia U-23 berstatus sebagai debutan di Piala Asia U-23 2024. Namun begitu, Skuad Garuda Muda berhasil meloloskan diri ke babak perempatfinal. Tim polesan Shin lolos setelah finis di posisi dua Grup A.

Timnas Indonesia U-23

Merah Putih mengemas enam poin, terpaut satu angka dari sang tuan rumah Timnas Qatar U-23 yang keluar sebagai juara grup. Selama fase grup, Timnas Indonesia U-23 mencatat satu kekalahan 0-2 dari Qatar, menang 1-0 atas Timnas Australia U-23, dan hempaskan Timnas Yordania U-23 dengan skor telak 4-1.

Nova pun berharap pencapaian bersejarah itu menjadi pelecut semangat bagi Timnas Indonesia U-16. Ia ingin anak asuhnya yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) benar-benar serius.

“Semoga hasil kemarin yang dilakukan kakak-kakak kalian di Timnas U-23 bisa menjadi motivasi pemain Timnas U-16 dalam menjalani setiap latihan yang dilakukan,” tulis Nova dalam Instagram pribadinya @novarianto30, dikutip Selasa (23/4/2024).

Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin jika seorang pemain ingin bekerja keras. Sebab semua itu telah dibuktikan oleh Marselino Ferdinan cs. Terlebih, para pemain Timnas Indonesia U-16 kelak akan menjadi pemain-pemain masa depan Skuad Garuda.

