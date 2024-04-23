Tangan Kanan Shin Tae-yong Harap Timnas Indonesia U-23 Jadi Inspirasi Skuad Garuda Nusantara

TANGAN kanan Shin Tae-yong, Nova Arianto, berharap Timnas Indonesia U-23 jadi inspirasi bagi anak-anak Timnas Indonesia U-16. Garuda Nusantara kini tengah bersiap menatap Piala AFF U-16 2024.

Timnas Indonesia U-23 berstatus sebagai debutan di Piala Asia U-23 2024. Namun begitu, Skuad Garuda Muda berhasil meloloskan diri ke babak perempatfinal. Tim polesan Shin lolos setelah finis di posisi dua Grup A.

Merah Putih mengemas enam poin, terpaut satu angka dari sang tuan rumah Timnas Qatar U-23 yang keluar sebagai juara grup. Selama fase grup, Timnas Indonesia U-23 mencatat satu kekalahan 0-2 dari Qatar, menang 1-0 atas Timnas Australia U-23, dan hempaskan Timnas Yordania U-23 dengan skor telak 4-1.

Nova pun berharap pencapaian bersejarah itu menjadi pelecut semangat bagi Timnas Indonesia U-16. Ia ingin anak asuhnya yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) benar-benar serius.

“Semoga hasil kemarin yang dilakukan kakak-kakak kalian di Timnas U-23 bisa menjadi motivasi pemain Timnas U-16 dalam menjalani setiap latihan yang dilakukan,” tulis Nova dalam Instagram pribadinya @novarianto30, dikutip Selasa (23/4/2024).

Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin jika seorang pemain ingin bekerja keras. Sebab semua itu telah dibuktikan oleh Marselino Ferdinan cs. Terlebih, para pemain Timnas Indonesia U-16 kelak akan menjadi pemain-pemain masa depan Skuad Garuda.