Media Malaysia Kaget Cuma Timnas Indonesia Wakil Asia Tenggara yang Lolos Fase Gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024

MEDIA Malaysia, @OnefootballM, kaget sekaligus takjub melihat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Akun ini bahkan menyoroti Timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024.

Sekadar diketahui, wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024 merupakan negara yang sama, yakni Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

Di Piala Asia 2023, dua wakil Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur (16 besar) adalah Thailand dan Timnas Indonesia. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam rontok di fase grup.

Sementara di Piala Asia U-23 2024, juga ada dua wakil Asia Tenggara yang melaju ke fase gugur (Perempatfinal) yakni Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Vietnam U-23. Untuk Thailand dan Malaysia, sama-sama gugur di babak grup.

Dari fakta di atas, ada kesamaan antara Timnas Indonesia dan Malaysia. Timnas Indonesia sama-sama lolos ke fase gugur baik di Piala Asia 2023 maupun Piala Asia U-23 2024. Sementara Malaysia, sama-sama tewas di fase grup.

“Empat negara Asia Tenggara lolos ke Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia dan Vietnam. Hanya Indonesia saja yang lolos ke babak selanjutnya di kejuaraan tersebut, sedangkan Malaysia selalu kalah di fase grup. Bagaimana FAM?,” tulis akun OnefootballM.