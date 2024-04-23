Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Teriak Kasih Instruksi ke Pemain Timnas Indonesia U-23, tapi Malah Pemain Korea Selatan U-23 yang Paham!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:45 WIB
Shin Tae-yong Teriak Kasih Instruksi ke Pemain Timnas Indonesia U-23, tapi Malah Pemain Korea Selatan U-23 yang Paham!
Shin Tae-yong siap pimpin Timnas Indonesia U-23 lawan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong teriak kasih instruksi ke pemain Timnas Indonesia U-23, tapi malah Pemain Korea Selatan U-23 yang paham. Ketakutan ini yang dirasakan pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga akan dilangsungkan di Abdullah Bin Khalifa Stadium pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Laga ini terasa emosional bagi pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. Sebab, pelatih 53 tahun ini akan menghadapi Korea Selatan yang merupakan asal negaranya.

Shin Tae-yong sejak 2019 meninggalkan Korea Selatan untuk menangani Timnas Indonesia. Selama di Indonesia, Shin Tae-yong terlanjur nyaman dengan menggunakan Bahasa ibunya, yakni Korea Selatan.

Selama di Indonesia, ia didampingi pria asal Korea Selatan yang fasih berbahasa Indonesia, Jeong Seok-seo. Jeong Seok-seo sendiri mendampingi Shin Tae-yong tidak hanya di luar lapangan, tapi juga di pinggir lapangan.

Ketika bertugas di pinggir lapangan, Shin Tae-yong memberikan instruksi kepada Witan Sulaeman dan kawan-kawan menggunakan Bahasa Korea Selatan. Barulah setelah itu, Jeong Seok-seo mengartikan ucapan Shin Tae-yong kepada Witan Sulaeman serta kolega menggunakan Bahasa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
