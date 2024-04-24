Hasil Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Piala Asia U-23 2024: Golden Star Dibantai 3-0, Langsung Lawan Irak!

Berikut hasil Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

HASIL Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Khalifa International Stadium pada Selasa (22/4/2024) dini hari WIB, Timnas Vietnam U-23 dihajar Timnas Uzbekistan U-23 dengan skor 0-3!

Gol-gol Timnas Uzbekistan U-23 dalam laga ini dilesakkan Alisher Odilov pada menit keempat dan 40. Sementara itu, satu gol Timnas Uzbekistan U-23 lainnya dicetak Ruslanbek Jiyanov (36’).

(Timnas Uzbekistan U-23 bantai Timnas Vietnam U-23 dengan skor 3-0. (Foto: AFC)

Berkat kemenangan ini, Timnas Uzbekistan U-23 lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup D. wakil Asia Tengah ini menyapu bersih tiga laga Grup D dengan kemenangan.

Sebelumnya, Uzbekistan U-23 menumbangkan Malaysia U-23 dengan skor 2-0 dan menghajar Kuwait U-23 (5-0). Sementara Vietnam U-23, meski kalah mereka tetap lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai runner-up Grup D dengan koleksi enam angka.

Raihan enam angka itu didapat setelah Timnas Vietnam U-23 menang 3-1 atas Kuwait U-23, serta menumbangkan Timnas Malaysia U-23 (2-0). Selanjutnya, Uzbekistan U-23 dijadwalkan menghadapi Arab Saudi U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Laga di atas merupakan ulangan final Piala Asia U-23 2022. Saat itu di partai puncak, Arab Saudi U-23 menang dengan skor 2-0.