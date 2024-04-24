Advertisement
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kuwait U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Kalah Lagi, Harimau Muda Juru Kunci!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |00:52 WIB
Hasil Timnas Kuwait U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Kalah Lagi, Harimau Muda Juru Kunci!
Berikut hasil Timnas Kuwait U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
HASIL Timnas Kuwait vs Timnas Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup D Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Al Janoub Stadium pada Rabu (24/4/2024) dini hari WIB, Timnas Kuwait U-23 menang 2-1 atas Timnas Malaysia U-23.

Dalam laga ini, Timnas Kuwait U-23 lebih dulu unggul 1-0 di babak pertama. Gol Kuwait U-23 di babak pertama dicetak Salman Al Awadhi di menit 45+14.

Timnas Malaysia U-23 tumbang 1-2 dari Timnas Kuwait U-23. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Timnas Malaysia U-23 tumbang 1-2 dari Timnas Kuwait U-23. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Di babak kedua atau tepatnya di menit 60, Kuwait U-23 menggandakan keunggulan via aksi Talal Al Qaisi. Berselang tiga menit, skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol yang dilesakkan Hakimi Azim.

Kedua tim pun harus bermain dengan 10 orang dalam laga ini. Malaysia menerima kartu merah di menit 45 setelah Sheikh Izhah diusir wasit. Kemudian di menit 84, giliran Salman Al Awadhi yang dikartu merah sang pengadil.

Berkat hasil ini, Kuwait finis di posisi tiga Grup D Piala Asia U-23 2024 dengan tiga angka. Finis di posisi tiga belum cukup bagi wakil Asia Barat ini lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Bagaimana dengan Timnas Malaysia U-23? Skuad asuhan Juan Torres Garrido ini selalu kalah dalam tiga laga yang dijalani.

