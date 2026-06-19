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Menpora Erick Thohir dan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Apa yang Dibahas?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |16:17 WIB
Menpora Erick Thohir dan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Apa yang Dibahas?
John Herdman (kiri) dan Erick Thohir bertemu Presiden Prabowo. (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
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MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, bersama pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia John Herdman, menyambangi kediaman pribadi Presiden Republik Indonesia  Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (19/6/2026) sore WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat Erick Thohir bersama John Herdman tiba sekira pukul 15.25 WIB. Terlihat keduanya mengenakan batik dan berada dalam satu mobil yang sama.

John Herdman bangga (kiri) bertemu Presiden Prabowo. (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
John Herdman bangga (kiri) bertemu Presiden Prabowo. (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)

1. John Herdman Bangga Bertemu Presiden Prabowo

Kepada awak media termasuk Okezone, John Herdman merasa antusias dan terhormat bisa bertemu Presiden Prabowo. “Ya sangat antusias (bertemu presiden), suatu kehormatan buat saya. Kami berharap dapat membawa tim ini ke world cup pada tahun 2030,” kata John Herdman.

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John Herdman mengaku membutuhkan dukungan, termasuk Presiden Prabowo untuk perjalanan Timnas Indonesia ke depan. “Kami membutuhkan dukungan dari semua orang. Saya pikir kepemimpinannya dan ambisinya untuk Indonesia penting bagi para pemain bahwa kami memiliki pemimpin yang berada di belakang kami,” kata John Herdman.

2. Hasil Pertemuan Belum Terungkap

Hingga berita ini tayang, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Menpora Erick Thohir dan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman masih berlangsung.

 

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