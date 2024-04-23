Rizky Ridho Ingin Timnas Indonesia U-23 Melangkah Lebih Jauh dari Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

DOHA - Kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, tak ingin berpuas diri usai membawa Skuad Garuda Muda menembus babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Ia dan rekan setim masih ingin membawa Merah Putih terbang lebih jauh.

Berstatus sebagai debutan, Timnas Indonesia U-23 tampil menawan di Piala Asia U-23. Tim yang dinakhkodai Shin Tae-yong berhasil melaju ke perempatfinal dengan status runner-up Grup A Piala Asia U-23 2024.

Skuad Garuda Muda mengemas enam poin, terpaut satu angka dari Timnas Qatar U-23 yang keluar sebagai juara grup. Selama fase grup, mereka mencatat satu kekalahan 0-2 dari Qatar U-23, menang 1-0 atas Timnas Australia U-23, dan hempaskan Timnas Yordania U-23 dengan skor telak 4-1.

Ridho mengaku sangat senang dengan keberhasilan Timnas Indonesia U-23 mencapai target yakni lolos perempatfinal. Namun demikian, pemain berusia 22 tahun itu menegaskan ambisinya untuk membawa Skuad Garuda Muda terus melaju ke babak berikutnya.

“Tentunya kami semua sangat senang dan bersyukur bisa meraih poin penuh melawan Jordania dan lolos ke babak berikutnya,” ujar Ridho, dipetik dari situs resmi Persija, Selasa (23/4/2024).

“Tapi saya dan yang lain tidak puas sampai sini saja karena kami memiliki target yang lebih dari ini,” sambung pemain kelahiran Surabaya itu.