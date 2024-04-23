Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Bukan Negara Unggulan yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

TIMNAS Indonesia U-23, satu-satunya bukan negara unggulan yang lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sekadar diketahui, sudah diketahui 8 negara yang lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Sebanyak delapan negara ini merupakan tim-tim yang finis sebagai juara dan runner-up Grup A hingga D. Grup A diwakili Qatar dan Timnas Indonesia U-23, Grup B (Korea Selatan U-23 dan Jepang U-23), Grup C (Irak U-23 dan Arab Saudi U-23) dan Grup D (Uzbekistan U-23 dan Vietnam U-23).

(Timnas Arab Saudi U-23, juara bertahan sekaligus penghuni pot 1 di Piala Asia U-23 2024)

Dari negara-negara di atas, hanya Timnas Indonesia U-23 yang berasal dari penghuni pot paling rendah, yakni pot 4. Sekadar diketahui, ketika drawing fase grup Piala Asia U-23 2024 dilangsungkan pada November 2023, Timnas Indonesia U-23 ditempatkan di pot paling rendah.

Timnas Indonesia U-23 ditempatkan di pot 4 bersama Tajikistan U-23, China U-23 dan Malaysia U-23 karena absen di Piala Asia U-23 2022. Karena ditempatkan di pot paling buncit inilah, Timnas Indonesia U-23 tergabung di grup neraka, yakni Bersama Qatar (pot 1), Australia (pot 2) dan Yordania (pot 3).

Hebatnya, Timnas Indonesia U-23 sanggup finis sebagai runner-up Grup A Piala Asia U-23 2024 setelah mengoleksi enam angka. Raihan enam angka itu didapat Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan menggilas Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1!

Timnas Indonesia U-23 pun lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Di babak perempatfinal Piala Asia u-23 2024 yang berlangsung pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB, Timnas Indonesia U-23 akan menantang juara Grup B, Timnas Korea Selatan U-23.