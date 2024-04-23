Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marc Klok Sebut Shin Tae-yong Berpotensi Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala Asia U-23 2024!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |09:02 WIB
Marc Klok Sebut Shin Tae-yong Berpotensi Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala Asia U-23 2024!
Timnas Indonesia U-23 berpeluang juara Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, memuji habis-habisan Shin Tae-yong yang membawa Timnas Indonesia U-23 lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pesepakbola 31 tahun itu bahkan melihat ada peluang Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai juara Piala Asia U-23 2024.

“Saya lihat pertandingan, saya lihat gol dan sangat baik. Mereka main possession, mereka dapat peluang dan saya lihat style permainan Shin Tae-yong ada di permainan,” kata Marc Klok di Stadion Sidolig, Bandung.

Shin Tae-yong bikin Timnas Indonesia U-23 tampil trengginas. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong bikin Timnas Indonesia U-23 tampil trengginas. (Foto: PSSI)

“Sekali lagi, Indonesia menunjukan berada di peta persaingan dan saya rasa kini semua negara di Asia sudah lebih mewaspadai Indonesia dari sebelumnya. Saya rasa mereka bisa terus melanjutkan pencapaian untuk lolos ke semifinal dan final, atau bahkan untuk menjuarainya. Tapi, untuk sekarang, saya sudah senang dengan hasilnya,” tegas eks gelandang FC Utrecht ini.

Gelandang berdarah Belanda ini memastikan pencapaian Timnas Indonesia U-23 ini sangat baik. Ia yakin prestasi sepakbola Indonesia akan menjadi gemilang dalam 10-15 tahun ke depan.

“Generasi ini lebih penting untuk masa depan sepakbola Indonesia dan tentu saja kami harus melihat itu dalam lima tahun ke depan. Saya senang akan perkembangannya,” lanjut ayah satu anak ini.

Marc Klok optimistis Timnas Indonesia U-23 akan menunjukan performa yang apik di babak 8 besar Piala Asia U-23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia u-23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di babak berempatfinal Piala Asia U-23 2024 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639115/10-pesepak-bola-dengan-gaji-tertinggi-dunia-2025-cristiano-ronaldo-tak-terbendung-hkd.webp
10 Pesepak Bola dengan Gaji Tertinggi Dunia 2025, Cristiano Ronaldo Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Hempaskan Jagoan Malaysia di Hylo Open 2025 dengan Kondisi Pincang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement