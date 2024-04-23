Marc Klok Sebut Shin Tae-yong Berpotensi Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala Asia U-23 2024!

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, memuji habis-habisan Shin Tae-yong yang membawa Timnas Indonesia U-23 lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pesepakbola 31 tahun itu bahkan melihat ada peluang Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai juara Piala Asia U-23 2024.

“Saya lihat pertandingan, saya lihat gol dan sangat baik. Mereka main possession, mereka dapat peluang dan saya lihat style permainan Shin Tae-yong ada di permainan,” kata Marc Klok di Stadion Sidolig, Bandung.

(Shin Tae-yong bikin Timnas Indonesia U-23 tampil trengginas. (Foto: PSSI)

“Sekali lagi, Indonesia menunjukan berada di peta persaingan dan saya rasa kini semua negara di Asia sudah lebih mewaspadai Indonesia dari sebelumnya. Saya rasa mereka bisa terus melanjutkan pencapaian untuk lolos ke semifinal dan final, atau bahkan untuk menjuarainya. Tapi, untuk sekarang, saya sudah senang dengan hasilnya,” tegas eks gelandang FC Utrecht ini.

Gelandang berdarah Belanda ini memastikan pencapaian Timnas Indonesia U-23 ini sangat baik. Ia yakin prestasi sepakbola Indonesia akan menjadi gemilang dalam 10-15 tahun ke depan.

“Generasi ini lebih penting untuk masa depan sepakbola Indonesia dan tentu saja kami harus melihat itu dalam lima tahun ke depan. Saya senang akan perkembangannya,” lanjut ayah satu anak ini.

Marc Klok optimistis Timnas Indonesia U-23 akan menunjukan performa yang apik di babak 8 besar Piala Asia U-23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia u-23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di babak berempatfinal Piala Asia U-23 2024 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.