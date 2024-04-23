Pelatih Persib Bandung Sebut Alasan Timnas Indonesia U-23 Tampil Brilian di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 resmi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, membongkar alasan kenapa Timnas Indonesia U-23 tampil brilian di Piala Asia U-23 2024. Ia mengatakan, Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil brilian karena memiliki pengalaman tampil di ajang besar seperti Piala Asia 2023.

Sekadar diketahui, banyak personel Timnas Indonesia U-23 yang merupakan jebolan Piala Asia 2023. Beberapa di antaranya Ernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Pratama Arhan, Ivar Jenner hingga Hokky Caraka.

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

Bojan Hodak juga memastikan pencapaian Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 sangat bagus. Hal itu terutama bagi sepakbola Indonesia dan para pemain mudanya.

“Bagus untuk Indonesia karena banyak pemain yang juga bermain di Piala Asia terakhir jadi mereka sudah memiliki pengalaman untuk bermain di kompetisi yang sulit ini,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung.

“Jadi itu menurut saya kenapa mereka bisa bermain dengan sangat bagus,” lanjut pelatih asal Kroasia ini.