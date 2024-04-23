Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Lazio vs Juventus: Massimiliano Allegri Targetkan Juara Coppa Italia 2023-2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |17:24 WIB
Lazio vs Juventus: Massimiliano Allegri Targetkan Juara Coppa Italia 2023-2024
Massimiliano Allegri ingin Juventus juara Coppa Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, memasang target tinggi untuk timnya jelang laga hidup-mati kontra Lazio dalam laga Leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024. Ia ingin timnya melangkahi sang lawan dan kemudian menjadi juara.

Juventus akan bertandang ke markas Lazio di Stadion Olimpico untuk menjalani laga Leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu 23 April 2024 pukul 02.00 WIB.

Juventus vs Lazio

Bianconeri datang dengan modal yang sangat apik. Mereka memenangkan Leg I dengan skor yang meyakinkan yakni 2-0 berkat gol Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic.

Allegri menegaskan selain finis di zona Liga Champions, trofi Coppa Italia 2023-2024 menjadi target utama timnya di musim ini. Ia menilai pertandingan melawan Lazio bakal menentukan apakah Wojciech Szczesny dan kolega pantas menjadi finalis atau tidak.

“Di awal musim, kami punya dua target: Coppa Italia dan finis di empat besar,” kata Allegri dilansir dari Football Italia, Selasa (23/4/2024).

“Perjalanan masih panjang, dan masih banyak pertandingan melawan lawan langsung (di Liga Italia). Besok, kami akan memahami apakah kami cukup bagus untuk mencapai final atau tidak,” tambah pria asal Italia itu.

Lebih lanjut, Allegri ingin para pemain Juventus fokus untuk memberikan kemampuan terbaik mereka di sisa akhir musim ini. Tujuannya jelas, agar bisa mencapai target yang dibidik sejak awal, yakni finis di zona Liga Champions dan menjuarai Coppa Italia 2023-2024.

