HOME BOLA LIGA ITALIA

Radja Nainggolan Marah-Marah, Hina Pemain Lazio Usai Derby della Capitale

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |22:03 WIB
Radja Nainggolan Marah-Marah, Hina Pemain Lazio Usai <i>Derby della Capitale</i>
Matteo Guendouzi terlibat pertengkaran dengan Paulo Dybala di laga AS Roma vs Lazio (Foto: Reuters/Alberto Lingria)
JAKARTA - Mantan pemain AS Roma, Radja Nainggolan, marah-marah dengan mengecam dan menghina gelandang Lazio, Matteo Guendouzi. Sebab, eks pemain Arsenal itu terlibat pertikaian dengan Paulo Dybala pada laga Liga Italia 2023-2024.

Lazio tampil buruk melawan Roma dalam laga bertajuk Derby Della Capitale itu yang merupakan pertandingan lanjutan Liga Italia 2023-2024. Mereka kalah tipis 0-1 oleh gol tunggal Gianluca Mancini di babak pertama.

Sundulan Gianluca Mancini membawa AS Roma unggul 1-0 atas Lazio (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

Gol tersebut kemudian memicu drama. Fans Lazio mengibarkan bendera berwarna merah yang lekat dengan sang rival bebuyutan dengan sebuah gambar tikus di atasnya. Keributan di antara pemain pun tak terhindarkan.

Guendouzi bahkan sampai terlibat momen panas dengan Dybala. Kemudian, sang bintang Timnas Argentina mengeluarkan pelindung kaki bergambar dirinya mengangkat trofi Piala Dunia 2022 sebagai hinaan.

Nainggolan naik pitam melihat tingkah Guendouzi dalam pertandingan itu hingga melontarkan kata-kata kasar untuknya. Gelandang berusia 24 tahun tersebut dinilai sama sekali tak berkualitas.

“Guendouzi hanya tahu cara berlari. Bagi saya dia bajing*n, saya akan mengatakannya seperti itu,” kata Nainggolan dilansir dari Football Italia, Kamis (11/4/2024).

Halaman:
1 2
      
