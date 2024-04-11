Radja Nainggolan Marah-Marah, Hina Pemain Lazio Usai Derby della Capitale

JAKARTA - Mantan pemain AS Roma, Radja Nainggolan, marah-marah dengan mengecam dan menghina gelandang Lazio, Matteo Guendouzi. Sebab, eks pemain Arsenal itu terlibat pertikaian dengan Paulo Dybala pada laga Liga Italia 2023-2024.

Lazio tampil buruk melawan Roma dalam laga bertajuk Derby Della Capitale itu yang merupakan pertandingan lanjutan Liga Italia 2023-2024. Mereka kalah tipis 0-1 oleh gol tunggal Gianluca Mancini di babak pertama.

Gol tersebut kemudian memicu drama. Fans Lazio mengibarkan bendera berwarna merah yang lekat dengan sang rival bebuyutan dengan sebuah gambar tikus di atasnya. Keributan di antara pemain pun tak terhindarkan.

Guendouzi bahkan sampai terlibat momen panas dengan Dybala. Kemudian, sang bintang Timnas Argentina mengeluarkan pelindung kaki bergambar dirinya mengangkat trofi Piala Dunia 2022 sebagai hinaan.

Nainggolan naik pitam melihat tingkah Guendouzi dalam pertandingan itu hingga melontarkan kata-kata kasar untuknya. Gelandang berusia 24 tahun tersebut dinilai sama sekali tak berkualitas.

“Guendouzi hanya tahu cara berlari. Bagi saya dia bajing*n, saya akan mengatakannya seperti itu,” kata Nainggolan dilansir dari Football Italia, Kamis (11/4/2024).