Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs Lazio di Liga Italia 2023-2024: Il Lupi Menang Tipis 1-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |00:56 WIB
Hasil AS Roma vs Lazio di Liga Italia 2023-2024: <i>Il Lupi</i> Menang Tipis 1-0!
AS Roma menang tipis 1-0 atas Lazio di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Alberto Lingria)
A
A
A

ROMA – Hasil AS Roma vs Lazio di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel bertajuk Derby della Capitale di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (7/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Il Lupi.

Gol tunggal AS Roma dihasilkan lewat sundulan Gianluca Mancini (42’). Hasil itu cukup untuk membawa mereka selangkah lebih dekat dengan empat besar klasemen Liga Italia 2023-2024.

Sundulan Gianluca Mancini membawa AS Roma unggul 1-0 atas Lazio (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

Jalannya Pertandingan

Roma yang bertindak sebagai tuan rumah langsung masuk gigi lima sejak awal laga. Buktinya, tembakan jarak jauh Leandro Paredes sudah mengancam gawang Christos Mandas meski masih melambung tipis saja.

Lazio membalas di menit ketujuh. Namun, sepakan Ciro Immobile dari dalam kotak penalti melebar tipis dari gawang Mile Svilar. Peluang itu membuat laga berjalan seru lantaran kedua kesebelasan melancarkan jual beli serangan.

Peluang didapat Roma lagi lewat tendangan Lorenzo Pellegrini dari jarak kauh di menit ke-23 yang ditepis Mandas. Kans berikutnya datang dari sundulan Zeki Celik di menit ke-35 tetapi bola melambung usai memantul di tanah.

Roma akhirnya unggul di menit ke-42! Lewat skema sepakan pojok, umpan Paulo Dybala disambar dengan tandukan manis Mancini. Skor 1-0 menutup babak pertama.

Usai rehat, Roma lagi-lagi tampil agresif. Pellegrini mendapat peluang di menit ke-49 tetapi eksekusi tendangan bebasnya melambung tipis. Selang enam menit, Stephan El Shaarawy harus rela melihat tembakannya dari jarak dekat hanya membentur mistar gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633189/indonesia-golf-festival-2025-hadirkan-pengalaman-bermain-dan-merayakan-olahraga-yti.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Hadirkan Pengalaman Bermain dan Merayakan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/19/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_foto.jpg
Pakar Sepak Bola Dukung Pemecatan Kluivert: Keputusan PSSI Tepat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement