Hasil AS Roma vs Lazio di Liga Italia 2023-2024: Il Lupi Menang Tipis 1-0!

AS Roma menang tipis 1-0 atas Lazio di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

ROMA – Hasil AS Roma vs Lazio di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel bertajuk Derby della Capitale di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (7/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Il Lupi.

Gol tunggal AS Roma dihasilkan lewat sundulan Gianluca Mancini (42’). Hasil itu cukup untuk membawa mereka selangkah lebih dekat dengan empat besar klasemen Liga Italia 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Roma yang bertindak sebagai tuan rumah langsung masuk gigi lima sejak awal laga. Buktinya, tembakan jarak jauh Leandro Paredes sudah mengancam gawang Christos Mandas meski masih melambung tipis saja.

Lazio membalas di menit ketujuh. Namun, sepakan Ciro Immobile dari dalam kotak penalti melebar tipis dari gawang Mile Svilar. Peluang itu membuat laga berjalan seru lantaran kedua kesebelasan melancarkan jual beli serangan.

Peluang didapat Roma lagi lewat tendangan Lorenzo Pellegrini dari jarak kauh di menit ke-23 yang ditepis Mandas. Kans berikutnya datang dari sundulan Zeki Celik di menit ke-35 tetapi bola melambung usai memantul di tanah.

Roma akhirnya unggul di menit ke-42! Lewat skema sepakan pojok, umpan Paulo Dybala disambar dengan tandukan manis Mancini. Skor 1-0 menutup babak pertama.

Usai rehat, Roma lagi-lagi tampil agresif. Pellegrini mendapat peluang di menit ke-49 tetapi eksekusi tendangan bebasnya melambung tipis. Selang enam menit, Stephan El Shaarawy harus rela melihat tembakannya dari jarak dekat hanya membentur mistar gawang.