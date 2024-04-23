Reaksi Simone Inzaghi Usai Bawa Inter Milan Sabet Gelar Juara Liga Italia 2023-2024

REAKSI Simone Inzaghi usai bawa Inter Milan sabet gelar juara Liga Italia 2023-2024 menarik diulas. Pelatih Inter Milan itu mengaku makin puas bisa membawa timnya meraih gelar juara lantaran kepastian tersebut didapat setelah mengalahkan rivalnya, yakni AC Milan.

Ya, Inter Milan meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke markas AC Milan di Stadion San Siro, Selasa (23/4/2024) dini hari WIB. Dua gol kemenangan Nerazzurri dicetak Francesco Acerbi (18’) dan Marcus Thuram (49’), sedangkan tuan rumah baru bisa cetak gol di menit ke-80 lewat Fikayo Tomori.

Laga bertajuk Derby Milan ini berjalan panas di menit-menit akhir. Pasalnya, tiga kartu merah dikeluarkan oleh wasit. AC Milan dapat dua kartu merah melalui Theo Hernandez dan Davide Calabria, sementara kartu merah Inter Milan didapat oleh Denzel Dumfries.

Terlepas dari panasnya laga tersebut, kemenangan ini sangat penting bagi kubu Inter Milan. Sebab, mereka tidak sekadar memenangkan Derby Milan saja, melainkan juga sekaligus mengunci gelar juara Liga Italia musim ini.

Di sisa empat laga, Nerazzurri saat ini mengoleksi 86 poin. Mereka unggul 17 angka atas AC Milan sebagai pesaing terdekatnya.

Inzaghi pun dibuat sangat puas dengan pencapaian Scudetto pertamanya yang diraih bersama Inter Milan. Eks pelatih Lazio ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Nerazzurri yang telah memberikan dukungan penuh selama ini untuknya.

“Ini adalah sensasi yang luar biasa, kami melakukan sesuatu yang luar biasa dan merupakan hal yang tepat untuk membagikannya kepada sebanyak mungkin orang,” kata Inzaghi, dilansir dari Football Italia, Selasa (23/4/2024).

“Ada begitu banyak tokoh utama dalam kesuksesan ini, pertama dan terutama para pemain, tetapi juga para direktur dan Presiden Steven Zhang, karena apa pun yang kami perlukan selama perjalanan ini telah disediakan untuk kami,” sambungnya.

“Yang jelas, pikiran saya juga tertuju pada keluarga saya, istri saya Gaia, anak-anak saya, orang tua saya. Keterbatasan saya adalah seringkali saya tidak dapat meninggalkan pekerjaan saya di tempat kerja dan cenderung membawanya pulang, tetapi hal itu sangat penting bagi saya,” lanjut dia.