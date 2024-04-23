Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Dapat Kabar Buruk Jelang Lawan Arsenal, sang Bomber Cole Palmer Jatuh Sakit

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:51 WIB
Chelsea Dapat Kabar Buruk Jelang Lawan Arsenal, sang Bomber Cole Palmer Jatuh Sakit
Cole Palmer kala membela Chelsea. (Foto: Reuters)
A
A
A

CHELSEA dapat kabar buruk jelang lawan Arsenal di pekan ke-29 Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, sang bomber andalan, Cole Palmer, dikabarkan sedang sakit dan kemungkinan bisa absen dalam pertandingan itu.

Melansir laman resmi Chelsea, Palmer masuk daftar pemain The Blues yang kemungkinan absen dalam laga melawan Arsenal. Sang pelatih, Mauricio Pochettino, pun tidak menutup kemungkinan pemain yang sudah mencatatkan 20 gol untuk Chelsea di Liga Inggris itu akan absen.

Cole Palmer

“Hari ini, tidak (Cole Palmer tidak bisa bermain). Kita lihat saja besok pagi. Hari ini, saya tidak yakin dia bisa terlibat. Meski besok dia tampil bagus, mungkin dia tidak dalam kondisi untuk bermain,” kata Pochettino, dilansir dari Football London, Selasa (23/4/2024).

“Kami berharap dia bisa pulih dari situasi ini dan terlibat dengan tim,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
