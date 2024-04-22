Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelar TC di Yogyakarta, Timnas Indonesia U-16 Latihan dengan Pemandangan Gunung Merapi

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |23:41 WIB
Gelar TC di Yogyakarta, Timnas Indonesia U-16 Latihan dengan Pemandangan Gunung Merapi
Timnas Indonesia U-16 Gelar TC di Lereng Gunung Merapi. (Foto: PSSI)
YOGYAKARTA – Pemusatan latihan (TC) Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 tampak berbeda kali ini. Sebab mereka berlatih di lerang Gunung Merapi, Yogyakarta yang membuat sesi latihan tim asuhan Nova Arianto itu tampak begitu luar biasa.

Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto sebelumnya sudah memanggil 36 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan ini. Meskipun Nova tidak bisa mendampingi secara langsung, pemusatan latihan ini sudah digelar sejak 19 April 2024 lalu.

Nova Arianto harus absen karena bertugas mendampingi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Saat ini, Garuda Muda diketahui sudah memastikan tiket perempatfinal turnamen itu usai menghajar Australia U-23 dan Yordania U-23.

Asisten pelatih Timnas Indonesia U-16, Haryanto Prasetyo Adi Utomo ditunjuk sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam pemusatan latihan di Yogyakarta itu. Tomi Haryanto -sapaan akrab Haryanto Prasetyo Adi Utomo- mengungkapkan pemusatan latihan berjalan lancar.

TC Timnas Indonesia U-16 di lereng Gunung Merapi

“Kita masuk di tanggal 18 April kedatangan pemain, tanggal 19 kita mulai latihan. Hari keempat (22 April), sesuai perintah head coach (Nova Arianto) intinya kita menaikkan kondisi fisik pemain, makanya kita ambil di Kaliurang, karena kita mau ambil physical endurance (ketahanan fisik) pemain yang akan langsung ditangani oleh pelatih fisik. Coach Nova sendiri sedang bertugas bersama tim U-23. Kita staf pelatih hanya menjalankan apa yang beliau perintahkan,” ungkap Tomi dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (22/4/2024).

Halaman:
1 2
      
