Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas UEA U-23 vs Timnas China U-23 di Piala Asia U-23 2024: China Menang 2-1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:51 WIB
Hasil Timnas UEA U-23 vs Timnas China U-23 di Piala Asia U-23 2024: China Menang 2-1
Timnas China U-23 menang atas UEA U-23 dengan skor 2-1. (Foto: AFC)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) China U-23 bisa pulang dengan kepala tegak lantaran berhasil merebut kemenangan perdana sekaligus yang terakhir di matchday ketiga Grup B Piala Asia U-23 2024. Kemenangan itu diraih usai China U-23 menang 2-1 atas Uni Emirat Arab (UEA), pada Senin (22/4/2024) amalm WIB.

Dengan hasil di laga Stadion Abdillah, Doha, Qatar tersebut, China U-23 mengakhiri perjalanan mereka di Piala Asia U-23 2024 dengan duduk di posisi tiga klasemen Grup B dengan raihan tiga poin, tepat di atas UEA yang gagal mencetak satu poin pun.

Namun, kedua tim tersebut sudah dipastikan gugur di fase grup dan tak mampu melaju ke babak delapan besar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

China langsung mengambil inisiatif menyerang begitu laga dimulai dan nyaris mencetak gol pada menit ketiga. Namun, tendangan jarak jauh yang dilepaskan Yang Zihao masih menyamping tipis di sisi kiri gawang.

Terus menyerang, China berhasil memecah kebuntuan pada menit 24 lewat gol Xie Wenneng. Dia menjebol gawang UEA yang dijaga Khaled Tawhid dengan tendangan kaki kirinya dari dalam kotak penalti.

Timnas UEA U-23 vs Timnas China U-23

Setengah jam laga berjalan, UEA mengancam pertahanan China. Namun, sepakan Abdulla Hamad masih menyamping ke sisi kiri gawang.

Pada menit 45+5 akhirnya China berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Liu Zhurun. Skor tersebut pun bertahan hingga laga usai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639163/persib-bandung-tantang-selangor-fc-di-afc-champions-league-two-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-ksy.webp
Persib Bandung Tantang Selangor FC di AFC Champions League Two, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/01/egy_maulana_vikri.jpg
Dewa United Lolos Perempat Final AFC Challenge League usai Bantai Shan United!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement