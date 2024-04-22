Hasil Timnas UEA U-23 vs Timnas China U-23 di Piala Asia U-23 2024: China Menang 2-1

DOHA – Tim Nasional (Timnas) China U-23 bisa pulang dengan kepala tegak lantaran berhasil merebut kemenangan perdana sekaligus yang terakhir di matchday ketiga Grup B Piala Asia U-23 2024. Kemenangan itu diraih usai China U-23 menang 2-1 atas Uni Emirat Arab (UEA), pada Senin (22/4/2024) amalm WIB.

Dengan hasil di laga Stadion Abdillah, Doha, Qatar tersebut, China U-23 mengakhiri perjalanan mereka di Piala Asia U-23 2024 dengan duduk di posisi tiga klasemen Grup B dengan raihan tiga poin, tepat di atas UEA yang gagal mencetak satu poin pun.

Namun, kedua tim tersebut sudah dipastikan gugur di fase grup dan tak mampu melaju ke babak delapan besar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

China langsung mengambil inisiatif menyerang begitu laga dimulai dan nyaris mencetak gol pada menit ketiga. Namun, tendangan jarak jauh yang dilepaskan Yang Zihao masih menyamping tipis di sisi kiri gawang.

Terus menyerang, China berhasil memecah kebuntuan pada menit 24 lewat gol Xie Wenneng. Dia menjebol gawang UEA yang dijaga Khaled Tawhid dengan tendangan kaki kirinya dari dalam kotak penalti.

Setengah jam laga berjalan, UEA mengancam pertahanan China. Namun, sepakan Abdulla Hamad masih menyamping ke sisi kiri gawang.

Pada menit 45+5 akhirnya China berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Liu Zhurun. Skor tersebut pun bertahan hingga laga usai.