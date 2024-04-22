Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Shin Tae-yong Siap Kalahkan Negara Kelahirannya!

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar tersebut pun akan menjadi momen yang penuh emosi untuk Shin Tae-yong.

Seperti yang diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-23 berasal dari Korea Selatan U-23. Tentunya ia akan bersikap profesional dengan membuat Garuda Muda menang atas negara kelahirannya tersebut.

Malah bisa jadi Timnas Indonesia U-23 justru diuntungkan. Sebab Shin Tae-yong pasti sudah paham bagaimana cara bermain sepakbola Korea Selatan.

Shin Tae-yong akan memanfaatkan ilmu-ilmu sepakbola Korea Selatan untuk membantu meracik strategi yang bakal dipergunakan Timnas Indonesia U-23. Jadi, STY dipastikan siap mengalahkan Korea Selatan U-23.

Tim Taeguk Warriors muda itu pun baru memastikan diri menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 malam ini. Sebab meski sudah lolos ke perempatfinal sejak matchday kedua Grup A, Korea Selatan U-23 harus bertarung melawan Jepang U-23 di pertandingan pamungkas yang baru saja berakhir pada Senin (22/4/2024) malam WIB.

Laga Jepang U-23 vs Korea Selatan U-23 digelar untuk menentukan siapa juara dan runner-up Grup B. Sang juara dipastikan bertemu runner-up Grup A yang dihuni Timnas Indonesia U-23, dan yang kalah dan jadi runner-up Grup B maka akan melawan Qatar U-23 yang merupakan jawara Grup A.