Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Shin Tae-yong Siap Kalahkan Negara Kelahirannya!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:23 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Shin Tae-yong Siap Kalahkan Negara Kelahirannya!
Timnas Korea Selatan U-23 jadi lawan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/thekfa)
A
A
A

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar tersebut pun akan menjadi momen yang penuh emosi untuk Shin Tae-yong.

Seperti yang diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-23 berasal dari Korea Selatan U-23. Tentunya ia akan bersikap profesional dengan membuat Garuda Muda menang atas negara kelahirannya tersebut.

Malah bisa jadi Timnas Indonesia U-23 justru diuntungkan. Sebab Shin Tae-yong pasti sudah paham bagaimana cara bermain sepakbola Korea Selatan.

Shin Tae-yong akan memanfaatkan ilmu-ilmu sepakbola Korea Selatan untuk membantu meracik strategi yang bakal dipergunakan Timnas Indonesia U-23. Jadi, STY dipastikan siap mengalahkan Korea Selatan U-23.

Timnas Jepang U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23

Tim Taeguk Warriors muda itu pun baru memastikan diri menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 malam ini. Sebab meski sudah lolos ke perempatfinal sejak matchday kedua Grup A, Korea Selatan U-23 harus bertarung melawan Jepang U-23 di pertandingan pamungkas yang baru saja berakhir pada Senin (22/4/2024) malam WIB.

Laga Jepang U-23 vs Korea Selatan U-23 digelar untuk menentukan siapa juara dan runner-up Grup B. Sang juara dipastikan bertemu runner-up Grup A yang dihuni Timnas Indonesia U-23, dan yang kalah dan jadi runner-up Grup B maka akan melawan Qatar U-23 yang merupakan jawara Grup A.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638935/7500-peserta-siap-ramaikan-ajang-lari-pln-electric-run-2025-ehx.webp
7.500 Peserta Siap Ramaikan Ajang Lari PLN Electric Run 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pembalap_muda_indonesia_veda_ega_pratama_kanan.jpg
Honda Team Asia Resmi Perkenalkan Veda Ega Pratama untuk Moto3 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement