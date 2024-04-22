Timnas Indonesia U-23 Menang 4-1 atas Yordania U-23, Erick Thohir Puji Strategi Shin Tae-yong

Erick Thohir puji strategi Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia U-23 menang telak 4-1 atas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

DOHA - Shin Tae-yong mendapat pujian dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir usai Timnas Indonesia U-23 menang telak 4-1 atas Yordania U-23. Erick menilai permainan dan mental Garuda Muda terus meningkat.

Bertanding di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Minggu (21/4/2024) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Marselino Ferdinand (23') dan Witan Sulaeman (40') membawa Timnas Indonesia U-23 unggul dua gol pada babak pertama.

Marselino Ferdinand (70') memperlebar jarak Timnas Indonesia U-23 pada babak kedua, tetapi Yordania mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol bunuh diri Justin Hubner (79'). Namun, Komang Teguh (86') menutup pesta kemenangan Merah Putih.

Kemenangan atas Yordania membuat Timnas Indonesia U-23 menempati posisi runner-up Grup A Piala Asia U-23 2024, setelah mengumpulkan enam poin. Tim besutan Shin Tae-yong itu pun mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak perempat final meski baru pertama kali tampil di Piala Asia U-23.

Sementara Erick Thohir mengakui permainan dan mental pemain Timnas Indonesia terus meningkat, setelah menelan kekalahan di laga perdana Piala Asia U-23. Selain itu, ia memuji strategi Shin Tae-yong yang mampu membuat Timnas Indonesia U-23 bisa tampil bagus.

"Saya nilai grafik permainan dan mental para pemain terus naik sejak kalah dari Qatar, meskipun kita main luar biasa saat itu dengan sembilan pemain. Mereka tidak menyerah saat mendapat tekanan," kata Erick Thohir dalam keteran PSSI yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (22/4/2024).