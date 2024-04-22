Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Erick Thohir: Usaha Keras Berbuah Prestasi

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |02:10 WIB
Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Erick Thohir: Usaha Keras Berbuah Prestasi
Ketum PSSI, Erick Thohir (Foto: Andhika Huda)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 berhasil melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Dalam laga penentuan Grup A, Marcelino Ferdinan cs menundukkan Jordania degan skor akhir 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu (21/4/2024) malam WIB.

Garuda muda yang bermain sangat tenang, efektif, dan trengginas dalam menghadang ambisi Jordania yang sama-sama mengincar kemenangan agar lolos dari penyisihan grup, unggul langsung, 2-0 di babak pertama. Sempat menambah gol menjadi, 3-0, Indonesia menutup laga dengan skor, 4-1.

Ketua umum PSSI, Erick Thohir yang menonton langsung perjuangan tim Merah Putih di Doha, Qatar mengungkapkan rasa bangga atas permainan dan semangat juang para pemain yang punya nyali lebih untuk menang.

"Upaya besar kita benar-benar membuahkan hasil. Banyak kerja keras dan nyata yang kita lakukan bersama. Mulai dari hentikan Liga, pendekatan ke klub-klub luar negeri agar mau melepaskan pemain kita, dan belum lagi drama wasit di laga pertama melawan Qatar. Alhamdulillah. Hasil tidak akan jauh dari usaha keras bersama," ujar Erick Thohir di Doha, Qatar.

Erick juga secara khusus mengapresiasi perjuangan para pemain di lapangan. Nyali tinggi para pemain, menurutnya membuat para pemain tampil tanpa beban, permainan berkelas dan terus menekan sehingga menang.

"Ini bukti, kita bisa. Saya harap nyali ini terus naik di babak berikutnya karena lawan semakin juat. Ini jadi motivasi untuk target berikutnya, lolos Olimpiade. Semoga," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
