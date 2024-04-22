Klasemen Akhir Grup A Piala Asia U-23 2024 di Matchday Ketiga: Timnas Indonesia U-23 Runner-Up

Timnas Indonesia U-23 menang telak 4-1 atas Timnas Yordania U-23 di laga terakhir Grup A (Foto: PSSI)

KLASEMEN akhir Grup A Piala Asia U-23 2024 di matchday ketiga akan dibahas Okezone. Timnas Indonesia U-23 berhasil finis sebagai runner-up dengan koleksi enam poin.

Skuad Garuda Muda meraih dua kemenangan dari tiga pertandingan fase grup. Terbaru, Timnas Indonesia U-23 berhasil mengatasi perlawanan Timnas Yordania U-23 di laga pamungkas grup.

Bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium, Minggu (21/4/2024) malam WIB, Timnas Indonesia menang meyakinkan dengan skor akhir 4-1. Kemenangan itu sekaligus memantapkan posisi Garuda Muda di peringkat kedua klasemen akhir Grup A.

Sementara itu, posisi juara grup ditempati tim tuan rumah Qatar U-23. Mereka finis di posisi teratas dengan koleksi tujuh poin.

Timnas Qatar U-23 meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan fase grup. Pada laga terakhir, Timnas Qatar U-23 bermain imbang tanpa gol atas Timnas Australia U-23.

Kemudian di peringkat ketiga ada Timnas Austalia U-23 yang mengoleksi dua poin. Olyroos -julukan Timnas Australia U-23 hanya mengumpulkan dua poin dari tiga laga fase grup yang dimainkan.