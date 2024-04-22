Hasil Timnas Qatar U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Hentikan Rentetan Kemenangan Qatar, Australia Gagal ke Perempatfinal!

Berikut hasil Timnas Qatar U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (X/@afcasiancup)

HASIL Timnas Qatar U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Stadion Jassim bin Hamad, skor sama kuat 0-0.

Meski rentetan kemenangan Timnas Qatar U-23 terhenti, The Maroons -julukan Timnas Qatar U-23-tetap lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup A dengan tujuh angka.

Tuan rumah Piala Asia U-23 2024 ini unggul satu angka dari Timnas Indonesia U-23 yang finis di posisi dua. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- memastikan tempat di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 4-1 atas Timnas Yordania U-23!

Marselino Ferdinan menjadi bintang Timnas Indonesia U-23 lewat dua gol yang dicetak. Setelah eksekusi penalti pada menit 23, Marselino Ferdinan mencetak gol via kombinasi apik dengan Witan Sulaeman di menit 71.

Semenyara itu, dua gol Timnas Indonesia U-23 lainnya dicetak Witan Sulaeman pada menit 40 dan sundulan Komang Teguh (86').

Balik ke Timnas Australia U-23. Hasil imbang ini membuat mereka hanya finis di posisi tiga klasemen Grup A dengan dua angka, sekaligus gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.