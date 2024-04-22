Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Komang Teguh Cetak Gol, Timnas Indonesia U-23 Unggul 4-1 atas Timnas Yordania U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |00:25 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Komang Teguh Cetak Gol, Timnas Indonesia U-23 Unggul 4-1 atas Timnas Yordania U-23!
Komang Teguh bikin Timnas Indonesia U-23 unggul 4-1 atas Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 unggul 4-1 atas Timnas Yordania U-23 hingga laga memasuki menit 86. Gol keempat Timnas Indonesia U-23 dicetak Komang Teguh pada menit 86.

Memanfaatkan assist lemparan ke dalam Pratama Arhan, sundulan Komang Teguh meluncur mulus ke gawang Yordania U-23. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 dapat dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 XI (3-4-3): Ernando Aril; Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Justin Hubner; Fajar Fathur, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Pratama Arhan; Witan Sulaeman, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Adisatryo, Rio Fahmi, Komang Teguh, Bagas Kahfi, Ikhsan Nul, Arkhan Fikri, Dony Tri, Rayhan Hannan, Jeam Kelly Sroyer, Hokky Caraka, Daffa Fasya.

Pelatih: Shin Tae-yong

(Ramdani Bur)

      
