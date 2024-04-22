Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Siap Tantang Korea Selatan U-23 atau Timnas Jepang U-23!

JADWAL Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Skuad Garuda Muda akan menantang Korea Selatan U-23 atau Timnas Jepang U-23.

Timnas Indonesia U-23 melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23 dengan status runner-up Grup A. Dengan demikian, berdasarkan bagan pertandingan pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi juara dari Grup B.

Rizky Ridho dan rekan-rekan memastikan tiket ke babak perempatfinal usai mengalahkan Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Timnas Indonesia U-23 menang telak 4-1 atas Yordania U-23.

Timnas Indonesia U-23 bermain sangat baik sejak awal. Dua gol Marselino Ferdinan serta masing-masing satu gol dari Witan Sulaeman dan Komang Teguh membawa Timnas Indonesia U-23 sukses mengatasi perlawanan Yordania U-23.

Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia U-23 finis di posisi runner-up Grup A. Garuda Muda total mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan yang dimainkan.