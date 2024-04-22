Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Fulham vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: The Reds Menang 3-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |00:38 WIB
Hasil Fulham vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Reds</i> Menang 3-1
Liverpool menang 3-1 atas Fulham di pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

FULHAM - Liverpool meraih hasil positif di pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Bertamu ke markas Fulham, Minggu (21/4/2023) malam WIB, The Reds menang tipis dengan skor akhir 3-1.

Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch dan Diogo Jota masing-masing menyumbangkan satu gol untuk Liverpool di laga kali ini. Sementara Fulham hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Timothy Castagne.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Liverpool langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit-menit awal. Pasukan Jurgen Klopp bermain dengan tempo cepat untuk menciptakan peluang.

Namun, para pemain tim tuan rumah masih cukup disiplin untuk menghalau serangan yang datang. Beberapa kali gawang Fulham sempat terancam di babak pertama.

Liverpool akhrinya berhasil unggul lewat aksi Trent Alexander-Arnold pada menit ke-32. Sayangnyam keunggulan tim tamu tak bertahan lama.

Fulham berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Timothy Castagne di menit-menit akhir babak pertama. Skor 1-1 pun bertahan sampai jeda.

