2 Syarat Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Jelang Lawan Timnas Yordania U-23

SEBANYAK 2 syarat Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024, Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Laga ini bisa dibilang hidup mati bagi kedua tim. Sebab, hasil laga ini menentukan apakah Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Yordania U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 atau tidak.

(Ernando Ari saat menggagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: AFC)

Setelah melalui dua pertandingan, puncak klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 ditempati tuan rumah Timnas Qatar U-23 dengan koleksi enam angka. Timnas Qatar U-23 sudah dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup A. Lanjut ke posisi dua ada Timnas Indonesia U-23 dengan tiga angka, disusul Yordania U-23 dan Australia U-23 di tempat ketiga dan keempat dengan satu poin.

Untuk Timnas Yordania U-23, mereka lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 jika menang atas Timnas Indonesia U-23. Kemenangan sejatinya belum menggaransi mereka lolos ke babak delapan besar.

Timnas Yordania U-23 wajib berharap hasil di laga lain yakni Timnas Australia U-23 gagal menang atas Timnas Qatar U-23. Sekalipun Timnas Australia U-23 yang menang, Timnas Yordania U-23 wajib unggul selisih gol atas sang lawan.

Sekadar diketahui, ketika ada dua tim atau lebih memilih poin sama, tolok ukur utamanya adalah head-to-head. Berhubung head-to-head Australia U-23 dan Yordania U-23 sama kuat (main 0-0), lanjut ke indikator selanjutnya adalah selisih gol.